Peso da Régua: avança primeira fase de reabilitação da foz do Corgo

O Dia Nacional da Água foi marcado em Peso da Régua, com a assinatura pela Administração da Região Hidrográfica do Norte, da consignação da empreitada de reabilitação da galeria ripícola dos afluentes da Albufeira do Carrapatelo, com influência na zona crítica do Peso da Régua – rio Douro, Corgo e ribeira da Meia Légua. Esta intervenção marca o início da reabilitação da área fluvial da foz do Corgo. A reabilitação prevê intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias, em zonas de inundações frequentes e danos elevados, bem como outras com vista a aumentar o amortecimento do pico de cheia em zonas críticas, de forma a melhorar o tempo de resposta da bacia hidrográfica.

Desta forma, cumprir-se-á a primeira fase da reabilitação da área fluvial da foz do Corgo, uma intervenção sustentada, que garantirá condições de acesso ao longo das margens e espaços distintos de usufruto coletivo. A assinatura da consignação da empreitada teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, seguida de sessão de divulgação do projeto, na foz da Ribeira da Meia Légua, em Peso da Régua, na qual participaram alunos da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo.