Peso da Régua: Câmara investe 44 mil euros na vacinação contra a Covid-19

O Centro de Vacinação do Peso da Régua está a funcionar desde 17 de fevereiro e desde então foram administradas 25240 vacinas.

O Centro de Vacinação contra a Covid-19 resulta da proposta apresentada pela Câmara Municipal do Peso da Régua ao ACES Marão e Douro Norte.

A Câmara Municipal disponibilizou o espaço para instalação do Centro de Vacinação, procedeu à montagem das estruturas de apoio ao funcionamento e disponibilizou recursos humanos para apoio às equipas do ACES, garantindo uma resposta adequada às necessidades dos reguenses. O Centro de Vacinação funciona no Pavilhão Municipal, com quatro pontos de vacinação em simultâneo.

Em cinco meses, a Câmara Municipal do Peso da Régua investiu cerca de 44 mil euros no Centro de Vacinação, concretamente em despesas relacionadas com recursos humanos, aquisição de material e apoio logístico.

Passado este tempo, a ARS Norte não tem disponibilidade financeira para assumir as despesas relacionadas com o Centro de Vacinação do Peso da Régua, inclusive a contratação do médico responsável pelo mesmo, pelo que a Câmara Municipal do Peso da Régua irá continuar a assumir todas as despesas, porque esta é a única forma de assegurar o seu funcionamento e a vacinação contra a Covid-19 não só aos reguenses, mas também às pessoas residentes nos concelhos de Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio.

“Este é um investimento na saúde das nossas gentes e, por isso, tem o maior retorno possível, que coincide, precisamente, com a proteção contra a Covid-19”; referiu.