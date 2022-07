Peso da Régua: Canelas acolhe XI Jornadas Medievais do Douro

Numa viagem ao passado, este fim-de-semana, Canelas é palco das XI Jornadas Medievais do Douro. Uma iniciativa promovida pela União de Freguesias Poiares e Canelas, em parceria pela Câmara Municipal do Peso da Régua e a Associação Artística Portus Cale.

Largas centenas de pessoas vestiram-se a rigor, dando o contributo para a recriação histórica da doação de um casal na vila de Canelas, feita pelo Rei D. Sancho a Bonamis e Acompaniado, colocando, dessa forma, em evidência o facto de Canelas ser o berço do teatro português. Pelas ruas de Canelas, encontram-se feirantes, malabaristas, bailarinas, jograis, nobres, num quadro de história que merece o nosso aplauso. De enaltecer o contributo da população local, miúdos e graúdos, que abraçam esta iniciativa, participando ativamente, dando a conhecer aos visitantes as especificidades de Canelas e das suas gentes.

As Jornadas Medievais do Douro são uma referência exemplar, no que respeita à recriação histórica de Canelas, um contributo importante para a afirmação de Peso da Régua no contexto supramunicipal.