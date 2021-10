Peso da Régua: Centro de Vacinação contra a Covid-19 já encerrou

Está concluída a vacinação em Peso da Régua. Oito meses após ter aberto portas, o Centro de Vacinação do Peso da Régua encerra.

O Centro de Vacinação contra a Covid-19 em Peso da Régua resultou da proposta apresentada pela Câmara Municipal do Peso da Régua ao ACES Marão e Douro Norte.

Desta forma, foi possível cuidar das nossas gentes, adequando a nível local a resposta criada a nível nacional, para a vacinação contra a covid-19, um serviço de proximidade, que garantiu segurança às pessoas.

O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua agradeceu a todas as pessoas que deram o melhor de si ao funcionamento do Centro de Vacinação, profissionais exímios – médicos, enfermeiros, auxiliares de serviço gerais. “A todos, fica um agradecimento público pela forma como cumpriram esta missão”, disse.