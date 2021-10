Peso da Régua: Centro Desportivo Municipal retoma atividades

As atividades físicas do Centro Desportivo Municipal do Peso da Régua estão de volta. Através da prática de diversas modalidades, o objetivo é proporcionar às crianças o acesso ao desporto e à cultura física, fomentando a adoção de estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de competências sociais, tais como o trabalho em equipa, a gestão de tempo e a capacidade de comunicação.

Promovido pela Câmara Municipal do Peso da Régua, por intermédio do PIICIE, no âmbito da Medida 5 – Escola Desportiva, o Centro Desportivo Municipal é dinamizado por Técnicos de Desporto aos sábados de manhã, no Centro Escolar da Alameda.

Se és aluno do 1º ciclo, inscreve-te junto dos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular de Atividade Física e Desportiva.