Peso da Régua: CLDS-4G e GNR promovem ação de sensibilização sobre Segurança Rodoviária

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial de Peso da Régua, em parceria com o Projeto CLDS 4G de Peso da Régua, no dia 12 de maio, realizou uma ação de sensibilização sobre a temática de Segurança Rodoviária, através de uma peça de teatro denominada de “Patrulha Júnior” na localidade de Peso da Régua.

A ação decorreu no centro escolar das Alagoas e Alameda, tendo sido sensibilizadas cerca de 450 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Esta ação materializada através de uma peça de teatro denominada por “Patrulha Júnior”, visou alertar os jovens para o fenómeno da segurança rodoviária e prevenção dos comportamentos de risco enquanto utentes da via.

A iniciativa contou com uma componente prática permitindo às crianças envolvidas a oportunidade de desempenhar o papel de agentes de autoridade, alertando-os desta forma para os perigos relacionados com o uso do telemóvel durante o exercício da condução.

No final da peça de teatro, a cada criança da “Patrulha Júnior”, foi atribuído o distintivo desta patrulha e entregue o manual do bom Agente. Com esta ação pretende-se que os mais jovens alertem os adultos para os comportamentos de risco enquanto condutores.

Para a realização desta iniciativa a Guarda Nacional Republicana, contou com a colaboração da Ascendi, Câmara Municipal de Peso da Régua, Agrupamento de Escolas Dr. º João de Araújo Correia, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua e da Polícia Marítima.