Peso da Régua: comissão de festas aposta na utilização de copos reutilizáveis

De 22 de julho a 16 de agosto, Peso da Régua irá receber grandes nomes da música portuguesa. A Câmara Municipal do Peso da Régua e a Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro apostam na sustentabilidade ambiental, numa preocupação evidente com o Planeta. As Festas são sinónimo de convívio, música e, claro, consumo de bebidas.

Este ano, irão ser disponibilizados para compra copos reutilizáveis, personalizados com a imagem das Festas. O copo terá o valor unitário de 0,50€, pago na altura da compra da primeira bebida. A proposta é que ao longo da noite, cada pessoa reutilize o seu copo, num compromisso com o ambiente e com o futuro de todos.

Desta forma, pretende-se fazer uma gestão eficiente dos recursos de que dispomos, com a certeza de estarmos a prestar um serviço mais responsável e de acordo com as exigências impostas pela necessidade de se garantir a sustentabilidade do Planeta.

Ao longo do recinto das Festas serão colocados ecopontos para a deposição dos copos que as pessoas não queiram levar para a casa.