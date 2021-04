Peso da Régua: crianças do Ensino Pré-escolar descobrem “Os três porquinhos” no dia do livro

A propósito do Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, a equipa multidisciplinar do PIICIE, no âmbito da sua ação/medida 4 – Somos Escola e das atividades “Estimular para Crescer!”, levou os alunos do pré-escolar dos Centros Escolares à descoberta da história “Os Três Porquinhos”.

A aventura desenrolou-se entre cenários e adereços, que ajudaram a construir, no imaginário das nossas crianças, esta história feliz. Vitória, vitória, acabou-se a história com a lição de que o sucesso depende do trabalho e do esforço que colocarmos nas nossas tarefas. O PIICIE agradece à artesã reguense Maria da Conceição Nogueira pela amabilidade na execução dos adereços em feltro.