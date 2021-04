Peso da Régua: Dia Mundial da Terra comemorado com alunos do pré-escolar

O Dia Mundial da Terra, também conhecido como Dia Internacional da Mãe Terra, comemora-se anualmente a 22 de abril. O PIICIE do Peso da Régua assinalou esta data junto dos alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia.

No âmbito da sua ação/medida 1 – O Meu Primeiro Laboratório, os alunos participaram numa atividade dinâmica, divertida e interativa onde aprenderam as cores dos Ecopontos, bem como a separar corretamente os diferentes materiais/resíduos.

Consciencializar e incentivar a mudança de comportamentos desde tenra idade, transmitindo valores ecológicos permite-nos salvar o Planeta