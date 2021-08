Peso da Régua distinguiu cidadãos de mérito nas comemorações da elevação a cidade

No dia em que Peso da Régua completou 36 anos de elevação a cidade – 14 de agosto de 2021, a Câmara Municipal distinguiu as pessoas que desde fevereiro prestam serviço no Centro de Vacinação do Peso da Régua; a título póstumo, sete pessoas que exerceram funções como Vereadores, nesta Autarquia, pelo contributo dado para o desenvolvimento do concelho; os funcionários da Câmara Municipal que completaram 25 anos de serviço, bem como os que se aposentaram no decorrer de 2020.

No âmbito da cerimónia de condecoração municipal foram entregues os prémios aos vencedores da segunda edição do Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua agradeceu o contributo de todos no cumprimento de uma missão, que reverte a favor do bem-estar das pessoas e da saúde de cada um. O Autarca destacou a marca deixada pelas pessoas homenageadas a título póstumo: Álvaro da Cunha Lima, Américo Monteiro, João Pereira, Jorge Almeida, Gil Guedes, Luís Miranda Brás e Raquel Janeiro. O agradecimento foi extensivo aos funcionários do Município que completaram 25 anos de serviço, bem como aos que se aposentaram no decorrer de 2020. O Presidente da Câmara Municipal sublinhou ainda a parceria com a Tertúlia João de Araújo Correia, apontando o Prémio Nacional como um grande exemplo do trabalho concretizado até aqui.

Sandra Botelho e Alberto Mendonça recuperaram dois temas do projeto musical “Canção da Régua” e, dessa forma, homenagearam as nossas gentes. O talento de Tozé Freitas completou o programa musical associado ao evento.

O dever de reconhecimento público do trabalho, da coragem e da dedicação dos homenageados cumpriu-se perante uma plateia emocionada.