Peso da Régua distinguiu Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

No dia em que Peso da Régua completou 37 anos de elevação a cidade – 14 de agosto de 2022, a Câmara Municipal distinguiu distinguir a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, pela sua ação em prol da comunidade reguense, os Bombeiros que integram o Corpo Ativo, o Quadro de Honra da Associação, pela coragem e abnegação com que cumprem a sua missão e ainda os Presidentes de Assembleia, Presidentes de Direção e Presidentes de Conselho Fiscal, desde 1990 até ao presente.

A este grupo juntam-se os funcionários da CM que completaram 25 anos de serviço, bem como os que se aposentaram no decorrer do ano 2021.

A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua agradeceu o trabalho, exemplarmente, cumprido ao longo de 141 anos, pela Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, por mulheres e homens que têm dado o melhor de si, com o objetivo de garantir o bem-estar e a segurança dos Reguenses.

O Autarca sublinhou a importância de honrar o passado, recordando o contributo vital dos Bombeiros que já faleceram.

O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua apelou ao Ministro da Administração Interna para que exista uma mudança radical na forma como as regiões do interior, carimbadas de baixa densidade, são consideradas pelo Governo, sublinhado que somos de “alta intensidade, pela forma como continuamos a trabalhar, acreditando no muito que este território pode dar ao País”, pedindo-lhe que seja um membro ativo na defesa do Douro.

José Luis Carneiro, Ministro da Administração Interna, justificou a presença em Peso da Régua com admiração pelo território e solidariedade para com os Bombeiros, sublinhando que ao homenagear os Bombeiros Voluntários do Peso da Régua se homenageiam os Bombeiros de Portugal, todos aqueles que, muitas vezes, dão a vida pela vida.

A medalha de ouro ao ser atribuída à Real Associação dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua cumpre o propósito de homenagear todos os Bombeiros, desde a constituição da mesma, até aos dias de hoje.