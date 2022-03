Peso da Régua: estacionamento indevido na Av.ª Dr. Manuel de Arriaga

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela aos automobilistas que estacionam na Av.ª Dr. Manuel de Arriaga para que cumpram o código da estrada, não estacionando junto à faixa de rodagem e recorrendo aos lugares de estacionamento definidos, no âmbito do novo ordenamento da via.

Os condicionamentos impostos pela obra, sobretudo, no que respeita ao estacionamento, estão resolvidos até junto à Repartição de Finanças Públicas, zona de maior fluxo habitacional, não se justificando, por isso, o estacionamento em zonas não autorizadas.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela à colaboração de todos, por forma a ser possível garantir condições de mobilidade e de segurança para quem circula na Av.ª Dr. Manuel de Arriaga.