Peso da Régua: estacionamento será cobrado a partir de 29 de março

A partir da próxima segunda-feira, 29 de março, será reativada, a cobrança do estacionamento na cidade, suspenso desde 18 de janeiro, como medida de apoio aos cidadãos. Com esta medida, possibilitou-se o estacionamento gratuito, em qualquer período do dia, o mais perto possível da residência das pessoas, tendo-se facilitado o acesso a locais fundamentais, como as Farmácias ou lojas de bens de primeira necessidade.

À semelhança do resto do país, Peso da Régua regressa, progressivamente, à normalidade. A dinamização do comércio local impõe a criação de rotatividade no estacionamento, por forma a que, cada vez mais pessoas possam aceder às principais ruas da cidade e ao comércio.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela, uma vez mais, a todos os reguenses para que cumpram com as regras definidas no âmbito do desconfinamento.