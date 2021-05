Peso da Régua: estrada do Corgo abriu à circulação rodoviária

A estrada do Corgo, no Peso da Régua, abriu à circulação rodoviária após a intervenção que permitiu a fresagem do pavimento, a regularização da base e colocação da primeira camada de betuminoso. A obra não está concluída, faltando trabalhos que permitirão garantir maior segurança e comodidade na circulação de peões e veículos, nomeadamente a definição de passeios.

A Câmara Municipal do Peso da Régua prevê que a obra fique concluída num curto espaço de tempo, considerando a importância da mesma para os utilizadores diários e o imperativo de se garantir melhores condições à circulação rodoviária. A intervenção na estrada do Corgo qualifica o eixo de ligação à cidade do Peso da Régua e a zona nascente do concelho, melhorando significativamente, as acessibilidades.