Peso da Régua: formação sobre Intervenção Social com as Comunidades Ciganas

Decorreu hoje, no Auditório Municipal, a ação de formação “Intervenção Social com as Comunidades Ciganas”, uma iniciativa do Conselho Local de Ação Social | Programa Rede Social da Câmara Municipal do Peso da Régua. A ação foi promovida pelo núcleo distrital de Vila Real da EAPN e dinamizada por Maria José Vicente, especialista da EAPN para esta área. Eduardo Pinto, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua, congratulou-se com a presença das várias entidades participantes e destacou a importância do trabalho em rede, como forma de ampliar a capacidade de resposta existente. Catarina Oliveira, técnica do núcleo distrital de Vila Real da EAPN, destacou os objetivos da sessão passaram por capacitar os técnicos para a intervenção e para a promoção e desenvolvimento de novos projetos.