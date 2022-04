Peso da Régua: formado laço humano pelos direitos das crianças

Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal, da CPCJ e do programa CLDS 4G, 350 pessoas formaram um “laço humano”, em Peso da Régua, em resposta ao desafio lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância. À mesma hora, esta iniciativa repetiu-se por todo o país, unindo os portugueses em torno de uma causa maior.

Em Peso da Régua, juntos por esta causa, estiveram os jardins de Infância do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia (Centro Escolar das Alagoas, Centro Escolar da Alameda, Jardim de Infância de Loureiro, Jardim de Infância de Galafura), Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho, Associação O Baguinho, Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos.

De coração cheio, agradecemos a presença de José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, Eduardo Pinto, Vereador do mesmo Município, da Procuradora do Juízo Central de Família e Menores de Vila Real e o apoio incondicional da Escola de Desenvolvimento Rural do Rodo, da Escola Segura do Destacamento Territorial da GNR e dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua. Este agradecimento é extensivo à Gongaseventos e à Dourinho Eventos pelo contributo dado para que esta manhã fosse especial para todas as meninas e meninos.