Peso da Régua: GNR associa-se à comemoração do Dia para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Peso da Régua, associa-se à comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres promovida pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo – Régua.

Diariamente, raparigas e mulheres são vítimas de vários tipos de violência – violência doméstica, tráfico de seres humanos, violação e outras agressões sexuais – são alguns dos crimes praticados contra as mulheres.

A violência doméstica é um crime público de denúncia obrigatória.

Fonte: GNR de Vila Real