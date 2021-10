Peso da Régua: GNR deteve dois homens e duas mulheres por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, nos dias 5 e 6 de outubro, deteve seis pessoas, quatro homens com idades compreendidas entre os 40 e os 46 anos, e duas mulheres, ambas de 46 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Alijó, Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de sete meses, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dez mandados de busca, cinco domiciliárias e cinco em viaturas, que resultaram na apreensão do seguinte material: 43 doses individuais de cocaína; 1,5 doses individuais de canábis; duas munições de calibre 7.62 mm; uma munição de calibre 9 mm; uma munição de calibre 12; uma viatura; seis telemóveis; 1.855 euros em numerário.

Os detidos foram presentes hoje, dia 6 de outubro, ao Tribunal Judicial de Alijó, para aplicação das medidas de coação.