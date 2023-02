Peso da Régua: GNR pormove ação de sensibilização sobre “Internet Segura”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) do Destacamento Territorial de Peso da Régua, realizou na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, uma ação de sensibilização subordinada ao tema “Internet Segura” no âmbito da Campanha Escola Segura 2022/2023.

Esta ação teve como principal objetivo, sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção de comportamentos de risco inerentes à utilização da internet, abrangendo 76 alunos.