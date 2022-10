Peso da Régua: homem detido em flagrante por caça ilegal

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Peso da Régua, no dia 28 de setembro, deteve em flagrante um homem de 46 anos por caça ilegal, no concelho de Peso da Régua.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA detetaram o suspeito quando estava a exercer o exercício da caça sem estar habilitado com a carta de caçador, motivo que levou à sua detenção.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.