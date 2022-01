Peso da Régua: homem detido em flagrante por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, ontem, dia 19 de janeiro, deteve em flagrante um homem de 42 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Peso da Régua.

No âmbito de uma ação de prevenção contra o tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda abordaram um indivíduo na via pública que demonstrou um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais foi possível verificar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, nomeadamente 21 doses de heroína e duas doses de cocaína, culminando na sua detenção em flagrante.

O detido foi constituído arguido e será presente hoje, dia 20 de janeiro, ao Tribunal Judicial de Peso da Régua, para aplicação das medidas de coação.