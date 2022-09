Peso da Régua: idosos participaram no Passeio Sénior 2022

Os seniores de Fontelas, Godim e Sedielos, no concelho do Peso da Régua, participaram na terceira viagem do Passeio Sénior 2022. No Santuário de Fátima rezaram por mais um ano com saúde e renovaram a esperança no reencontro, que ficou prometido para 2023.

José Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, destaca a importância desta iniciativa, revendo nela uma forma de agradecer tudo o que estas pessoas deram (e continuam a dar!) ao concelho, contribuindo, ativamente, para o desenvolvimento do território.

O Passeio Sénior é uma iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua, com a colaboração das Juntas de Freguesia.