Peso da Régua: implementação da prática do xadrez no 1º Ciclo

No presente ano letivo, o PIICIE do Peso da Régua aposta na implementação da prática do xadrez como ferramenta pedagógica para o sucesso escolar. Integrado na Medida 5 – Escola Desportiva, o projeto pretende estimular o desenvolvimento de competências importantes nas crianças, tais como o raciocínio lógico e analítico, a concentração, a atenção e a capacidade de decisão.

A promoção deste jogo de tabuleiro é efetuada por técnicos formados através de uma abordagem didática e adaptada a cada faixa etária e decorre diariamente na pausa de almoço escolar dos aluno