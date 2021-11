D. António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real, procedeu esta tarde à bênção da Capela e Casa Mortuária de Vinhós. A cerimónia decorreu na presença do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Gonçalves e do Presidente da União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós, António Guedes.

Está cumprido o anseio da população de Vinhós que, a partir de hoje, passa a velar os seus entes queridos com a dignidade que merecem.

A obra equivale a um investimento na ordem dos 160 mil euros.