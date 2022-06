Peso da Régua integra comemorações do centenário de Nascimento de Agustina Bessa-Luís

Peso da Régua é um dos sete municípios que integram o consórcio constituído para as comemorações oficiais do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís. Aos municípios de Amarante, Baião, Esposende, Porto, Póvoa de Varzim, Peso da Régua e Vila do Conde, juntam-se as universidades do Porto, Minho e Trás-os-Montes, a Direção Regional de Cultura do Norte, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, a Fundação de Serralves e a RTP.

O consórcio irá organizar uma agenda de iniciativas culturais, artísticas, científicas e de promoção em torno da vida e obra de Agustina Bessa-Luís, a concretizar entre 15 de outubro de 2022 e 15 de outubro de 2023. Maria José Lacerda, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, esteve presente ontem na cerimónia de assinatura do acordo de colaboração entre os sete municípios e as três universidades, tendo destacado a importância das comemorações, pela relevância da obra de Agustina Bessa-Luis, do legado deixado, que nos permitirá projetar o futuro. Agustina Bessa-Luis nasceu em 1922, em Vila Meã, Amarante e faleceu a 03 de junho de 2019, aos 96 anos.