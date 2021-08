Peso da Régua: José Manuel Gonçalves reuniu com várias entidades do concelho

A candidatura à Câmara Municipal do Peso da Régua, liderada por José Manuel Gonçalves, reuniu ontem, com várias entidades do município: a Associação Amigos 14 de Agosto, a Associação Desportiva de Godima e o Rancho Folclórico e Recreativo de Godima.

A Associação Amigos 14 de Agosto surgiu no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro, contribuindo, segundo a candidatura, ativamente para o incremento do bairrismo, particularmente, na noite de 14 de agosto, cujo programa e tradições associadas têm sido motivo de visita para milhares de pessoas.

“Este trabalho é para manter e, se possível, alargar a outras datas identificadas com a religiosidade das tradições da cidade e do concelho, de que é exemplo a Festa em Honra de São Faustino. O projeto coletivo de desenvolvimento do concelho depende, em boa parte, do trabalho em parceria com as Associações do concelho, o qual se traduz no incremento da qualidade de vida dos reguenses, sendo, por isso, um compromisso que renovamos para o FUTURO”, declarou a candidatura, em comunicado.

Na reunião com Associação Desportiva de Godim, estiveram em cima da mesa assuntos como o crescimento da associação, a captação de atletas e a promoção de desporto em todas as freguesias. “É de enaltecer o trabalho realizado pela Associação Desportiva de Godim junto dos mais jovens. Através da prática do andebol, o ADG tem um papel fundamental na formação de cada um deles. A responsabilidade social impõe o reconhecimento de um trabalho exemplar. Um trabalho de cooperação, do qual pretendemos continuar a fazer parte, de modo a servirmos os interesses de todos, sobretudo, das crianças e dos jovens deste concelho”, sublinhou a lista candidata à Câmara Municipal do Peso da Régua.

Por fim, aquando do encontro com o Rancho Folclórico e Recreativo de Godim, a candidatura louvou crescimento deste projeto, salientando que “é inquestionável”. “O Rancho Folclórico e Recreativo de Godim é um embaixador de Peso da Régua, pela forma como promove, através da música tradicional, a cultura que nos identifica. O futuro é encarado com entusiasmo! Estamos certos de que surgirão novos projetos, capazes de potenciar o crescimento do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim, por forma a que continue a promover, orgulhosamente, Peso da Régua e o Douro”, concluiu.