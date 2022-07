Peso da Régua: jovem morre em acidente de trabalho numa quinta

Um homem morreu esta quarta-feira e outro ficou ferido na sequência de um acidente de trabalho numa quinta no Peso da Régua. As vítimas terão idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos e que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O alerta foi dado às 11:27 para a freguesia de Loureiro, no concelho de Peso da Régua. Segundo a Lusa, o acidente terá acontecido com uma maquinaria da linha de engarrafamento, desconhecendo-se, para já, as suas causas.

Para o local foram mobilizados os bombeiros da Régua e Fontes, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lamego e a VMER de Vila Real, bem como militares da GNR.