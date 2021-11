Peso da Régua: “Mini-Cientistas” chegam ao pré-escolar

No ano letivo em curso, o PIICIE do Peso da Régua estabeleceu uma parceria com as IPSS’s do concelho, com a valência de ensino pré-escolar, no âmbito da ação/medida 1 – O Meu Primeiro Laboratório.

Desta forma, os “Mini-Cientistas” pretendem envolver os alunos do ensino pré-escolar, com o objetivo de partilhar experiências diretas e práticas, no âmbito das ciências em formato laboratorial. Estas atividades já são dinamizadas com os alunos dos Centros Escolares da Alameda e das Alagoas, sendo um sucesso. Por isso, a Equipa PIICIE decidiu alargar esta experiência aos estabelecimentos privados, garantindo, assim, igualdade de oportunidade a todas as crianças.

Mensalmente, a equipa PIICIE partilhará fichas de atividade, com a finalidade de poderem ser replicadas pelas Educadoras de Infância e Auxiliares de Educação Infantil, junto deste público-alvo.

O PIICIE agradece à Associação O Baguinho, ao Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos, ao Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho e ao Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua a forma como acolheram este desafio.

Com isto, pretendemos continuar a aprofundar conhecimentos, a partilhar experiências enriquecedoras e, sobretudo, a promover a igualdade entre as nossas crianças.