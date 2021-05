Peso da Régua: Ministro do Ambiente e da Ação Climática inaugurou Parque Armanda Passos

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, presidiu esta sexta-feira ao descerramento da placa do Parque Armanda Passos, junto ao rio Douro, em Peso da Régua.

Futuramente, este espaço irá albergar elementos escultóricos, que reproduzirão em grande escala as figuras mais marcantes da obra da pintora.

Este é um projeto em parceria com o Museu do Douro, Câmara Municipal do Peso da Régua, Faculdade de Belas Artes do Porto e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.