“Montes de Poemas” é o título do livro da autoria de Eugénia Monteiro, apresentado no Auditório Municipal do Peso da Régua. A apresentação feita por Olga Guerra, que deu a conhecer não só a obra, mas também a autora, as motivações reconhecidas e aplaudidas pelas largas de pessoas que marcaram presença.

A música, a poesia, pela voz de ex-alunos de Eugénia Monteiro e a dança protagonizada pela autora, preencheram a tarde.

Na plateia, familiares e amigos aplaudiram a poesia de Eugénia Monteiro.