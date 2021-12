Peso da Régua: “O Meu Primeiro Laboratório” chega ao pré-escolar

No âmbito da parceria estabelecida entre o PIICIE e as IPSS’s com a valência de ensino pré-escolar, as atividades laboratoriais “Mini-Cientistas” chegaram a todas as crianças que frequentam O Baguinho, Centro Social Paroquial D. Manuel Vieira de Matos, Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho e Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.

Durante o mês de dezembro, decorreu a medida 1 “O Meu Primeiro Laboratório”, com a deslocação da técnica responsável às IPSS’S surpreendendo as crianças e permitindo-lhes ser as protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem através da dinamização da “Digitinta”, atividade prática realizada que permitiu explorar as cores primárias e secundárias, identificar os materiais laboratoriais, estimular a motricidade fina, exercitar a destreza manual, desenvolver o sentido estético e estimular vários sentidos em simultâneo.

A abordagem das Ciências possibilita às crianças o desenvolvimento de competências cognitivas simples e complexas, a par de competências psicomotoras e sócio-afetivas, como a cooperação, a responsabilidade, a iniciativa e o respeito entre pares.

Esta parceria continuará a ser replicada nas próximas pausas letivas. Mensalmente, continuarão a ser enviados os protocolos experimentais para serem dinamizados pelas Entidades.

Fonte: CM Peso da Régua