Peso da Régua: obras de renovação do Túnel de Bagaúste na Linha do Douro já iniciaram

Investimento na conservação das infraestruturas ferroviárias nacionais

A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou a empreitada de renovação estrutural o Túnel de Bagaúste, localizado ao quilómetro 107,287 da Linha do Douro, no Peso da Régua. Uma intervenção de reabilitação e reforço da segurança ferroviária e que envolve um investimento de 880 mil euros.

No âmbito da obra serão realizados, entre outros, os seguintes trabalhos: limpeza e tratamento do betão das bocas de entrada e saída do Túnel, e colocação de sistema de drenagem nos muros tímpano e de retorno das bocas de entrada e saída; lavagem integral da estrutura interior do túnel, reparação, barramento e impermeabilização das zonas da estrutura em betão armado e colocação de drenagem vertical; estabilização das zonas de blocos do maciço natural através de um sistema de travamento composto por perfis metálicos de suporte.

A presente empreitada no Túnel de Bagaúste insere-se no plano de manutenção de túneis ferroviários da Infraestruturas de Portugal para o ano de 2022. Estas intervenções visam assegurar a observância dos índices de fiabilidade, comportamento e operação de modo a garantir a disponibilidade de uma infraestrutura com os adequados níveis de conforto e segurança para o transporte ferroviário.