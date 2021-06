Peso da Régua: pavimentação a cubos da Rua da Cruz das Almas

Está em curso a reposição de pavimento a cubos na rua Cruz das Almas, em Peso da Régua. A Câmara Municipal do Peso da Régua pretende, desta forma, promover a requalificação urbana, com reflexos diretos no trânsito, concretamente no aumento da fluidez do tráfego e na melhoria da segurança rodoviária.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela à compreensão das pessoas afetadas por esta intervenção, na expetativa de que da mesma resultará um maior bem-estar da população, a melhoria da mobilidade e, por conseguinte, da qualidade de vida de todos.