Peso da Régua: prevenir e atual em tempos de pandemia

“Prevenir e atuar em tempos de pandemia: o papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens” é o tema da sessão do ciclo «Conversas às Quartas», do próximo dia 21 de abril, às 17h30. O ciclo «Conversas às Quartas» é uma organização conjunta dos Centros Locais de Aprendizagem (CLA) da Régua, Ponte de Lima e São João da Madeira sobre temas da atualidade, com especialistas das mais diversas áreas do conhecimento.

O CLa da Uab de Peso da Régua conta com o apoio e colaboração do Município de Peso da Régua, do Programa Rede Social, assim como da CPCJ de Peso da Régua, CLDS 4G | Centros Locais de Desenvolvimento Social e PIICIE | Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua.

A sessão decorrerá online e terá como oradores os presidentes das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Ponte de Lima – Anabela Costa, de Peso da Régua – Pedro Lopes e de São João da Madeira – Micaela Marques.Esta conversa surge no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e tem como principal objetivo a partilha das práticas e dos desafios que estas CPCJ experienciaram ao longo deste último ano, em tempos de pandemia, no que diz respeito à prevenção e à intervenção.