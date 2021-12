Peso da Régua: projeto ecológico vence Concurso Municipal de Ideias de Negócio 2021

UM DOURO MAIS ECOLÓGICO, da autoria de Tiago Cardoso é o vencedor do Concurso Municipal de Ideias de Negócio 2021, na categoria Jovens Estudantes. TEMA, apresentado por Elói Soares, Eduardo Pinto, António Monteiro e Sónia Monteiro, é o projeto vencedor na categoria População Reguense em Geral. Na categoria Jovens Estudantes foram ainda distinguidos os projetos TWO ME, da autoria de Ana Sousa, João Carvalho, Luísa Pereira e Paulo Almeida (2.ª classificado) e GELEIA DE VINHO GENEROSO, da autoria de Dulce Rodrigues e Vitor Lopes (3.º classificado).

O Concurso Municipal de Ideias de Negócio 2021 foi promovido pelo projeto CLDS – 4G, em colaboração com a Câmara Municipal do Peso da Régua e em parceria com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo e a ACIR. A final do concurso decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua.

O prazo para apresentação de candidaturas decorreu de 11 de outubro a 12 de novembro. Para a final do concurso foram selecionados oito projetos: na categoria Jovens Estudantes – GELEIA DE VINHO GENEROSO; PESO DA RÉGUA E OS SEUS PRAZERES; VISITA CULTURAL PELAS ALDEIAS DO PESO DA RÉGUA; ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS; TWO ME; PASSEIOS EQUESTRES NO DOURO e UM DOURO MAIS ECOLÓGICO; na categoria População Reguense em Geral – TEMA.

A avaliação dos projetos finais foi feita por um júri constituído para o efeito, composto por João Amaral, Coordenador do projeto CLDS-4G do Peso da Régua; João Barroso, Vice-Reitor para a Inovação, Transferência de Tecnologia e Universidade Digital / UTAD; Nuno Guimarães, Presidente do Rotary Club da Régua; Rui Monteiro, em representação da Associação Jovens Agricultores de Portugal e Ricardo Monteiro, membro da Direção da Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua felicitou os participantes no Concurso Municipal de Ideias de Negócio pela forma como se desafiaram, o que fez de todos, vencedores desta edição. O Autarca congratulou-se com o fato dos projetos serem desenvolvidos a partir de necessidades identificadas no território concelhio, indicador de que estas pessoas estão atentas à forma como o desenvolvimento se cumpre em Peso da Régua e disponíveis para colaborar na concretização do mesmo. O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua sublinhou a disponibilidade da Autarquia para apoiar os jovens empreendedores, dando nota da parceria com a ACIR para que seja criado um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, por forma a apoiar a execução de projetos inovadores, capazes de contribuir para o progresso do território.

O projeto CLDS – 4G do Peso da Régua, tem como entidade coordenadora a Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua. O trabalho desenvolvido está direcionado para a inclusão social dos cidadãos através de ações, que visam contribuir para o aumento da empregabilidade e para o combate de situações de pobreza e exclusão social. Este trabalho alarga-se à inclusão ativa de pessoas com deficiência e incapacidade.