Peso da Régua: projeto “Inspira” dá voz às tunas rurais da região

A Estação Ferroviária do Peso da Régua, a Casa do Douro e o Museu do Douro vão acolher, no próximo fim de semana, nos dias 4 e 5 de setembro, o primeiro encontro de tunas e mostra de construtores de instrumentos musicais: “Tunas Rurais – Memórias Vivas”.

Esta iniciativa, promovida através do projeto “Inspira”, pretende dar palco ao trabalho de registo musical efetuado pelas tunas da região.

“A primeira mostra pretende perpetuar todo o trabalho que as tunas têm feito ao longo dos anos, tendo como anfitriãs neste encontro as tunas rurais do Marão e Alvão, algumas com um trabalho registado ao longo de 100 anos. O objetivo é corporizar todo esse trabalho neste fim de semana”, salientou Luís Carvalho, coordenador financeiro da Fundação Museu do Douro.

Paralelamente a estes momentos musicais, serão convidados vários artesãos construtores de instrumentos musicais para efetuar uma mostra do seu trabalho, que será exposto e realçado com pequenos momentos musicais.

Assim, no próximo sábado, entrarão em palco a Tuna de Ansiães, a Tuna de Bisalhães e a Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga.

No domingo, será a vez da Tuna de Carvalhais, da Tuna de Soutelo e da Tuna da Campeã.

Já os artesãos que marcarão presença serão António Silva (Amarante), Jorge Loureço (Santa Marta de Penaguião), Artimúsica (Braga), Alfredo Machado (Braga) e António Manuel dos Santos Silva (Lamego).

“Consideramos que o “Inspira”, além de dar palco a alguns nomes mais ou menos consagrados da música portuguesa, no âmbito das tunas tradicionais, vai ao encontro dos objetivos pelos quais foi criado, isto é, dar palco e voz aos que mais precisam. Neste caso, pensamos que as tunas tradicionais merecem esse palco pelo trabalho que desenvolveram e que desenvolvem ao longo de anos, no campo da música”, concluiu o representante do Museu do Douro.

Recorde-se que o projeto “Inspira” resulta de uma parceria de programação em rede e divulgação do território entre o Museu do Douro, o Museu do Côa e o município de S. João da Pesqueira.