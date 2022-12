Peso da Régua promove atividades de acompanhamento e apoio à família

Iniciaram, segunda feira, as Atividades de Acompanhamento e Apoio à Família, uma iniciativa da Câmara Municipal de Peso da Régua em parceria com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, as quais visam dar uma resposta lúdica e educativa às necessidades das famílias, direcionadas às crianças que frequentam o ensino pré-escolar no Agrupamento de Escolas João Araújo Correia.

Neste sentido, no decorrer deste período de interrupção das atividades educativas, os técnicos que integram o Município do Peso da Régua bem como os Assistentes Operacionais dos respetivos Centros Escolares, estão a assegurar o acompanhamento das crianças do pré-escolar, proporcionando momentos de grande alegria e muita diversão.

GC CM