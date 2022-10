Peso da Régua promove obras de reabilitação do Bairro do Fundo Fomento da Habitação

No âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH), uma ação concertada que tem como objetivo primordial garantir melhores condições a quem vive em habitação social e promover uma maior coesão social e territorial, iniciou-se a reabilitação do Bloco 21, do Bairro do Fundo Fomento da Habitação.

Este é um projeto piloto de uma intervenção global a realizar nos Bairros Calouste Gulbenkian, Fundação Salazar e Fundo Fomento da Habitação.

No que se refere ao Bloco 21 do Bairro do Fundo Fomento da Habitação, a reabilitação é financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), com valor de candidatura de 259 942,81€ e prazo de execução de obra previsto de seis meses.

O PRR é um programa que tem como objetivo proporcionar as condições para o desenvolvimento de um conjunto de reformas e de investimentos com vista a retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.

O investimento RE-CO2-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, de Componente 02 – Habitação, do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), assenta o reforço do financiamento concedido no âmbito do Programa 1º Direito.

O PRR prevê um investimento de 1.211 milhões de euros neste programa, o que permitirá dar resposta a pelo menos 26.000 famílias até 2026.