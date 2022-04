Peso da Régua promoveu XIII Assembleia Municipal Jovem

No âmbito das comemorações oficiais dos 48 anos da Revolução dos Cravos, realizou-se hoje a XIII Assembleia Municipal Jovem do Peso da Régua. A sessão decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A XIII Assembleia Municipal Jovem foi constituída por trinta e quatro alunos dos 5.º e 6.º anos da E.B. 2,3 do Peso da Régua.

Com esta iniciativa, pretendeu-se dar aos alunos a possibilidade de perceberem o que é ser Autarca, numa tentativa de incutir nos jovens o gosto pela política e pela participação ativa na sociedade que integram. Os jovens deputados desempenharam de forma exemplar o papel que lhes foi atribuído, tendo questionado o Presidente e Vereadores da Câmara Municipal acerca de questões que consideram fundamentais para o desenvolvimento do concelho. Acessibilidade, nomeadamente acesso à informação e programação cultural, por parte dos alunos surdos, rede de transportes urbanos, segurança, emprego, infraestruturas como o parque de desportos radicais, praia fluvial e ciclovias, bullying, iniciativas que, além da Assembleia Municipal Jovem, estimulem o gosto dos jovens pela política, foram os temas mais debatidos. Desta forma saudável, os alunos puderam debater os problemas da sua cidade/concelho e escola, bem como dar sugestões para um futuro mais inclusivo e com mais desenvolvimento.

A Câmara Municipal congratula os jovens que constituíram a Assembleia Municipal Jovem e o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia pelo empenho e dedicação a esta iniciativa, a qual eleva o verdadeiro papel da Democracia em Portugal.