Peso da Régua receberá em 2023 o Encontro Nacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

Está cumprido o terceiro dia de trabalhos do Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ, em Reguengos de Monsaraz, subordinado ao tema “Crianças em Contexto de Crise”, no qual a CPCJ do Peso da Régua marcou presença.

Na cerimónia de encerramento foi passada a responsabilidade da organização do Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 2023 a Peso da Régua. Rui Teixeira, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua e Pedro Lopes presidente da CPCJ do Peso da Régua receberam, simbolicamente, por parte de Marta Prates Presidente da Câmara Municipal de Reguengos essa missão.

É com elevado sentido de responsabilidade que Peso da Régua assume este compromisso para 2023, em prol do bem maior que é a segurança e o bem-estar das crianças, sobretudo, das que se encontram em situação de risco.

O Encontro anual acolhe cerca de 600 participantes, entre técnicos da CPCJ de Portugal continental e ilhas, especialistas e convidados. Em 2023 será organizado pela CNPDPCJ, em parceria com a Câmara Municipal do Peso da Régua.