Peso da Régua: recolha de barras de sabão para ajudar Moçambique

A Câmara Municipal do Peso da Régua associou-se à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo na campanha de angariação de barras de sabão para Moçambique. O sabão é um produto essencial no combate à Covid’19 e a outras doenças.

No âmbito das atividades do Plano Anual da BiblioRodo sobre a Solidariedade e sabendo da escassez existente em África, a Biblioteca Escolar em parceria com a Associação Não Governamental Helpo, está a angariar barras de sabão para enviar para Moçambique.

Contribua com 1 barra de sabão! Entregue-a na Portaria da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, até o dia 28 de maio.