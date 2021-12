Peso da Régua reintroduz transporte flexível através de Táxi/Carreira Intermunicipal gratuito

Por ter deixado de haver carreira pública, no período de almoço, entre Peso da Régua e as freguesias e vice-versa, a Câmara Municipal do Peso da Régua, no período compreendido entre 21 de dezembro de 2021 e 7 janeiro de 2022, irá disponibilizar transporte flexível, através de táxi/carreira intermunicipal gratuito, juntando até quatro pessoas na mesma linha. Este serviço funcionará apenas nos dias úteis.

O transporte flexível gratuito para os munícipes residentes nas freguesias anteriormente servidas por carreira pública na hora de almoço, irá funcionar de acordo com as seguintes regras:

1) Reserva obrigatória junto da Câmara Municipal entre as 9H00 e as 12H00 do dia anterior, através do número 91 753 4093, Sr. Francisco Cardoso. No caso do transporte em táxi, até ao final desse dia, o taxista indicará ao utente a matrícula do táxi em que será transportado;

2) No dia em que vierem no horário habitual na carreira pública e quiserem regressar a casa, na hora de almoço, a saída será às 12H00, da praça de táxis do Largo da Estação, para os residentes nas freguesias de Galafura, Poiares e Canelas ou da praça de táxis do Mercado Municipal, para os residentes nas freguesias de Fontelas, Loureiro, Moura Morta, Vinhós e Sedielos;

3) Para quem pretender deslocar-se a Peso da Régua, a saída será pelas 13H30 das freguesias, com destino ao largo da Estação, para os residentes em Galafura, Poiares e Canelas e com destino ao Mercado Municipal, para os residentes em Fontelas, Loureiro, Moura Morta, Vinhós e Sedielos. Estas pessoas terão que regressar ao final do dia na carreira pública, no horário habitual;

4) Ao longo dos percursos, o local de tomada e largada de passageiros serão as paragens de autocarros;

5) A carreira intermunicipal das 11h30, no percurso Régua -Vila Real e Vila Real- Régua (14H10 em Vilarinho dos Freires) será gratuita, para os munícipes oriundos de Pitarrela, Presegueda (Bairro), Vilarinho dos Freires, Alvações do Tanha e Escávedas. Para usufruir deste serviço, os munícipes deverão, igualmente, proceder à reserva junto da Câmara Municipal entre as 9H00 e as 12H00 do dia anterior.

Desta forma, a Câmara Municipal do Peso da Régua dará resposta às necessidades das pessoas que dependem da carreira pública para se deslocarem e que, subitamente se viram privadas desse serviço. Por outro lado, esta decisão incentivará a retoma da atividade dos táxis, severamente penalizada pelas medidas restritivas impostas pela Direção-Geral de Saúde, para controlo da pandemia COVID-19.