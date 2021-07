Peso da Régua: Relatório de Gestão e Contas aprovado pela Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal do Peso da Régua aprovou por larga maioria o Relatório de Gestão e Contas referente a 2020.

Este Relatório de Gestão e Contas reflete um conjunto de obras fundamentais para o desenvolvimento da qualidade de vida dos reguenses, de que são exemplo, a requalificação da Avenida Dr. Manuel de Arriaga, a reabilitação dos Bairros Junta Autónoma de Estradas e Bairro Diocese de Vila Real, a intervenção no Mercado Municipal, a requalificação da Casa do Cantoneiro e do largo José Pinto de Carvalho.

“Ao longo do último ano, o trabalho da Câmara Municipal do Peso da Régua centrou-se na luta contra a Covid-19 e, obviamente, em prestar apoio às famílias e às empresas do concelho. As medidas de apoio definidas pela Câmara Municipal refletiram-se na diminuição da receita e no aumento da despesa. Apesar disso, num ano atípico, marcado pelas dificuldades impostas pela pandemia, foi possível executar a orçamento da receita em 85,7% e o orçamento da despesa em 85,3%”, informou a autarquia.

Apesar dos constrangimentos financeiros relacionados com as despesas com a gestão da pandemia e o apoio às famílias e economia local, em 2020, foi possível diminuir a dívida em 1.460.411€.

A Câmara Municipal do Peso da Régua manteve o compromisso e cumpriu, praticamente com todos os fornecedores, os prazos de pagamento em 2020.

De sublinhar que o Relatório de Gestão e Contas apresentado pela Câmara Municipal e aprovado pela Assembleia Municipal foi auditado e certificado por um Revisor Oficial de Contas.