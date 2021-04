Peso da Régua: requalificação da Avenida Dr. Manuel de Arriaga

Está concluído o primeiro troço da requalificação da Avenida Dr. Manuel de Arriaga, no Peso da Régua. “No início da intervenção na Avenida Dr. Manuel de Arriaga surgiram algumas dificuldades que se refletiram no ritmo de execução, atrasando-a. A Câmara Municipal do Peso da Régua lamenta os incómodos causados”, informou a autarquia local.

Recordamos que a requalificação da Avenida Dr. Manuel de Arriaga “resolverá um problema estruturante na mobilidade de Peso da Régua”, uma vez que permitirá implementar “uma nova dinâmica no desenvolvimento urbano, com o devido equilíbrio entre a vertente infraestrutural e humana”.