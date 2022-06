Peso da Régua sai à rua para as Marchas de São João do Rio

Peso da Régua vai sair à rua para as Marchas de São João do Rio. Serão milhares de pessoas a aplaudir a alegria dos marchantes, distribuídos pelos seguintes grupos: Godibombos; Universidade Senior Rotary do Peso da Régua; Associação Águias Douradas do Marão; ARDAD – Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes; Rancho Folclórico de Loureiro; A 2000; Grupo de Marcha de Poiares; Grupo de Marcha de Canelas e o Rancho Folclórico e Recreativo de Godim, num total de 400 marchantes. Será o culminar de meses de trabalho e muita dedicação.

As Marchas de São João do Rio terão início na Av. da Galiza, seguindo pela Av. João Franco, rampa do Cais da Régua, terminando no Cais, com uma demonstração de alegria e fé a São João do Rio. Por forma a garantir condições às Marchas, a Câmara Municipal apela a que sejam cumpridas as orientações de trânsito. As coreografias serão apresentadas no cruzamento da Av.ª João Franco com a Rua Barão de Forrester, Museu do Douro, meia-laranja a poente do cais fluvial e largo de entrada no cais. As festividades de São João do Rio são uma organização da Câmara Municipal do Peso da Régua e da Associação Amigos Abeira Douro.