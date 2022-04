Peso da Régua: seminário sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Encontrar o papel de cada um de nós nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é o mote do Seminário, subordinado ao tema “Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Papel do Cidadão”, que vai decorrer no próximo dia 9 de abril, na cidade do Peso da Régua.

O Seminário, agendado para o auditório municipal desta localidade, pretende partilhar algumas práticas individuais e coletivas para o alcance dos 17 ODS criados pelos Estados Membros das Nações Unidas. Sendo o lema dos ODS resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás, é igualmente importante destacar que as pessoas também têm um papel a cumprir no alcance desses objetivos.

Entre os oradores encontram-se o Vereador da Câmara Municipal de Peso da Régua (CMPR), Eduardo Pinto, o Diretor de Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, Salvador Ferreira, a docente da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, Fernanda Isabel Gomes, a gestora de projeto Refood de Leiria, Anne Nogueira, e o vencedor Concurso Municipal de Ideias de Negócio, Tiago Cardoso.

Este seminário insere-se no âmbito das atividades presenciais da Unidade Curricular de Trabalhos de Campo II da licenciatura em Ciências do Ambiente (LCA) do Departamento de Ciências e Tecnologia e inclui também a apresentação de alguns trabalhos de projeto desenvolvidos pelos estudantes desta UC do ano letivo anterior.

Este ano, as atividades de campo decorrerão pela primeira vez na cidade de Peso da Régua e tem como parceiros o Centro Local de Aprendizagem da UAb desta cidade e a autarquia local. Os alunos irão visitar empresas da região e conhecer exemplos de boas práticas ambientais e empresariais.

Ao propósito científico soma-se a vertente académica, pois serão entregues diplomas aos licenciados em Ciências do Ambiente, que após um período de apertadas restrições sanitárias pela pandemia COVID-19, superaram as quatro dezenas de diplomados. O regresso às atividades presenciais permitirá a há muito esperada confraternização neste feliz momento académico. Para a cerimónia da entrega dos diplomas contaremos com a presença dos mais altos representantes da UAb e do Executivo da CMPR. A vertente social é também muito valorizada pois, neste dia, haverá o reencontro de toda a comunidade de LCA.