Peso da Régua: simulacro no cais provoca alterações temporárias de trânsito

A Câmara Municipal do Peso da Régua informa que, em virtude da realização de simulacro no rio Douro, no dia 25 de outubro, foram efetuadas alterações à postura municipal de trânsito, estando proibida a circulação e estacionamento no acesso ao Cais da Régua (ver imagem) no período compreendido entre as 19h00 do dia 24 de outubro (domingo) e as 16h00 do dia 25 de outubro (segunda-feira).

O simulacro RECCUA 2021, promovido pela APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, traduzir-se-á num exercício de combate à poluição fluvial por derrame de hidrocarbonetos.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela à compreensão das pessoas afetadas por esta medida.