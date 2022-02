Peso da Régua: trânsito desviado na Ponte Rodoviária para trabalhos de manutenção

A Infraestruturas de Portugal irá promover trabalhos de manutenção e substituição de juntas de dilatação, na ponte rodoviária, em Peso da Régua.

Para a realização destes trabalhos será necessário recorrer à implementação de desvio de trânsito, sendo que esses trabalhos serão executados em período noturno, entre as 19h00 e as 07h00, com início no dia 21 de fevereiro de 2022 e previsão de conclusão em 25 de fevereiro de 2022.O corte de circulação e respetivos desvios estarão devidamente sinalizados no local.

A Câmara Municipal do Peso da Régua e a Infraestruturas de Portugal agradecem a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provocará, na certeza de que estaremos a contribuir para a melhoria das condições de segurança dos utilizadores da infraestrutura.