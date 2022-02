A Câmara Municipal do Peso da Régua e o Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) Douro I – Marão e Douro Norte informam que a vacinação das crianças com a segunda dose, agendada para os dias 26 e 27 de fevereiro, decorrerá no Pavilhão Multiusos Municipal, em Godim.

Nesses dias, o Centro de Vacinação do Peso da Régua funcionará em modalidade casa aberta para aplicação de primeiras doses, a crianças dos 5 aos 11 anos.