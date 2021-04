Peso da Régua vai comemorar 47 anos do 25 de Abril

Peso da Régua irá assinalar os 47 anos do 25 de abril. O programa terá início com o hastear da bandeira, pelas 09h00, no Largo 25 de abril, seguido de hastear da bandeira, às 09h30, na Praça do Município. A sessão comemorativa realizar-se-á pelas 10h00 e terá como orador convidado Eduardo Natividade, que irá abordar o tema Habitação em Portugal: passado, presente e os desafios do futuro.

A sessão comemorativa, habitualmente realizada no salão nobre dos Paços Concelho, realizar-se-á no Auditório Municipal do Peso da Régua, com número reduzido de convidados devido à necessidade de distanciamento físico.